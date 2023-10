Cosa propongono gli eurodeputati?

Nell'ottobre 2023, le commissioni industria (ITRE) e bilanci (BUDG) hanno adottato una relazione sulla creazione della STEP.

Gli eurodeputati hanno mirato a rafforzare l'iniziativa in modo che possa supportare meglio l'industria dell'UE. Le loro proposte includono:

Un extra di €3 miliardi oltre ai proposti €10 miliardi, portando i nuovi fondi sotto la STEP a €13 miliardi.

Un allineamento più stretto di questa regolamentazione con altri atti legislativi volti a potenziare la competitività industriale - la Legge sull'Industria a Emissioni Zero e la Legge sulle Materie Prime Critiche.

Istituzione di un comitato STEP per garantire una implementazione efficace dell'iniziativa.

La Commissione dovrebbe condurre una valutazione entro il 2025 e l'istituzione di un vero e proprio Fondo di Sovranità per sostenere le industrie strategiche dovrebbe essere considerata per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2027.

"STEP originariamente previsto come il nuovo Fondo Europeo di Sovranità - ma non lo è", ha detto il deputato responsabile per la commissione industria, Christian Ehler (EPP, Germania). "Abbiamo migliorato significativamente il testo e creato coerenza legislativa con altri dossier, come la Legge sull'Industria a Emissioni Zero e la Legge sulle Materie Prime Critiche."

"STEP è un punto di partenza per supportare adeguatamente le tecnologie made in Europe. Le tecnologie europee devono avere accesso a migliori opportunità di finanziamento. La tanto necessaria autonomia strategica dell'UE può essere raggiunta solo affrontando le esigenze delle nostre industrie", ha dichiarato l'eurodeputato responsabile per la commissione bilancio, José Manuel Fernandes (EPP, Portogallo).

Prossimi passi

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sull'istituzione dello STEP a ottobre 2023 ed è pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio sul testo finale.