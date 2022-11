Il Parlamento vuole nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE  

A fronte delle numerose sfide per il bilancio dell'Unione europea, fra le quali la guerra in Ucraina, la crisi energetica e le conseguenze della pandemia, il Parlamento europeo è pronto a sostenere nuove entrate in linea con le priorità dell'UE.

Le tre nuove “risorse proprie” sono: entrate derivanti dallo scambio di quote di emissione (ETS), dalle risorse generate dalla proposta per il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM dall'inglese Carbon Border Adjustment Mechanism) e dalle relative entrate con la tassazione delle società multinazionali basata su una proposta concordata dall'OCSE e dal G20 durante l'estate.

La Commissione europea stima che le nuove risorse proprie potrebbero generare fino a 17 miliardi di euro all'anno per il bilancio dell'UE per il periodo 2026-2030. Tali risorse dovrebbero contribuire a rimborsare i fondi raccolti dall'UE per finanziare la componente di sovvenzione del NextGenerationEU, (il Piano per la ripresa dell'Europa), finanziare il Fondo sociale per l'azione per il clima e svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo sistema di scambio di quote di emissione, che contribuirà alla transizione verso un'economia decarbonizzata.

"L'Ue ha bisogno di nuove risorse proprie per rimborsare almeno il prestito NextGenerationEU! Senza nuove risorse proprie, dopo il 2027, dovremo tagliare più di 15 miliardi di euro all'anno nei programmi europei. "No Generation EU" ha affermato José Manuel Fernandes (EPP, PT), uno dei correlatori del Parlamento su questo argomento.

"Ma perché adesso? Stiamo ultimando questa normativa, in particolare la riforma del mercato del carbonio e il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera. Spetta ora agli Stati membri, una volta creati questi strumenti, trasformarli in proprie risorse, in in linea con la nostra promessa di rimborsare il prestito", ha sottolineato Valérie Hayer (Renew, FR), che è anche correlatrice sul tema.

"In assenza di queste nuove risorse proprie, avremmo solo due alternative: aumentare i contributi nazionali e quindi le tasse a livello nazionale, oppure tagliare i programmi europei regolari. Tagli alla Politica Agricola Comune, tagli ai finanziamenti Erasmus+... Rifiutiamo che ciò accada. Ecco perché stiamo costruendo queste risorse proprie", ha aggiunto Hayer.

Aumento delle entrate

Tradizionalmente, il bilancio dell'UE proviene dai dazi doganali, da una percentuale dell'IVA addebitata dai paesi dell'UE e da una quota del reddito nazionale lordo annuo degli Stati membri. Include anche altre caratteristiche come multe per le aziende che violano il diritto della concorrenza dell'UE e le tasse sui salari per i dipendenti dell'UE.

Tuttavia, nel 2020 l'UE ha concordato un pacchetto di stimolo record di oltre 2 miliardi di euro, in risposta alla sfida economica della pandemia, aumentando così il bilancio a lungo termine e introducendo lo strumento per la ripresa temporanea, NextGenerationEU.

Ciò significa che l'UE può indebitarsi per sostenere i paesi dell'UE nella lotta alla crisi. Per aiutare a rimborsare i prestiti, le istituzioni dell'UE hanno concordato di introdurre nuove risorse proprie, in quanto ciò consentirà entrate più diversificate e resilienti.

Dal 2021 è in vigore una risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati e dal 2023 sarà inclusa una tassa digitale.

Il Parlamento voterà la proposta sulle risorse proprie durante la sessione plenaria dal 21 al 24 novembre.