Viaggio virtuale: un tour alla scoperta del Parlamento europeo 

Il viaggio virtuale nel Parlamento europeo è gratuito ed è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. Durante il tour potrete vivere il Parlamento a 360°, vestire i panni di un eurodeputato e scoprire la storia dell'UE.

Scoprite il Parlamento europeo a 360º

Fate un tour virtuale a 360º del Parlamento a Bruxelles e Strasburgo, incontrate le persone che ci lavorano, esplorate gli edifici che lo compongono e scoprite come far sentire la vostra voce. Durante il tour entrerete in contatto con i deputati e comprenderete meglio il loro lavoro al centro della politica europea. Immergetevi in un ambiente interattivo, esplorate i contenuti multimediali e partecipate alle attività disponibili.

Diventate un deputato virtuale

Provate a vestire i panni di un deputato con l'aiuto della realtà virtuale. Cogliete la sfida ed entrate nel cuore del lavoro dei deputati e del funzionamento del Parlamento. Avrete anche la possibilità di votare nell'emiciclo durante una plenaria virtuale a Strasburgo.

Tour virtuale della Casa della storia europea

Scoprite la storia dell'UE con un tour virtuale della Casa della storia europea. Visitate le esposizioni e ammirate le dettagliate riproduzioni di oggetti storici in 3D.

Prossimamente

Entro la fine dell'anno verrà lanciato un gioco di ruolo virtuale che vi permetterà di scoprire tutto ciò che c'è da sapere su come il Parlamento europeo contribuisce alla creazione del diritto dell'UE. I giocatori potranno interagire con i personaggi del gioco, le istituzioni dell'UE, la società civile e gli altri soggetti coinvolti nel processo decisionale.