Nel giugno 2023, il Parlamento europeo ha approvato raccomandazioni per future azioni contro l'abuso di spyware. I deputati richiedono normative dell'UE che consentano l'utilizzo di spyware solo in conformità con rigorose condizioni, indagini approfondite sui sospetti abusi e sostegno per le persone che sono state vittime di spionaggio. Hanno inoltre proposto l'istituzione di un laboratorio tecnologico dell'UE per rilevare e coordinare attività di sorveglianza illecita con paesi terzi, come gli Stati Uniti e Israele.

Sophie in 't Veld (Renew, Paesi Bassi), relatrice del Parlamento, offre ulteriori spiegazioni sui pericoli degli spyware nel video. Di seguito sono riportati alcuni estratti.

Cosa è Pegasus?

Pegasus è un tipo di spyware che assume il controllo completo del tuo telefono. Ottiene accesso ai tuoi messaggi, può attivare la tua fotocamera e il tuo microfono, accede alle tue immagini, ai tuoi documenti e alle tue app. Esistono anche altre marche di spyware.

Quali sono i pericoli di Pegasus e degli altri spyware?

Non si tratta solo di un attacco alla nostra privacy, ma anche di un attacco alla democrazia stessa. Abbiamo bisogno di giornalisti che possano indagare e riferire su crimini e abusi. Abbiamo bisogno di politici di opposizione, di ONG critiche e di avvocati. Abbiamo bisogno di persone che possano controllare e bilanciare il potere. Questo è il controllo democratico.

Cosa succede se queste persone vengono spiati?

Possono essere soggetti a ricatti, diffamazioni o molestie. Ciò ha un effetto terrificante. Le persone non si esprimono liberamente, sono preoccupate per chi incontrano e per le informazioni memorizzate sui loro dispositivi.

L'abuso di spyware può influenzare le elezioni europee?

L'abuso di spyware costituisce una minaccia certa per l'integrità delle elezioni. E non riguarda solo i politici, perchè se i giornalisti non possono investigare sul governo e riferire sui suoi successi e fallimenti, come possono dirsi le elezioni eque?



Cosa sta facendo il Parlamento per affrontare l'abuso di spyware nell'UE?

Il Parlamento europeo ha il ruolo di osservatore e svolge un'importante funzione di monitoraggio. Alcuni governi stanno abusando degli spyware, violando le leggi europee, e la Commissione europea non ha intrapreso azioni adeguate. Il Parlamento europeo deve fare pressioni sulla Commissione affinché svolga il proprio lavoro.