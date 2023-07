La promozione dei prodotti a lunga durata, sicuri e riciclabili, con minor impatto ambientale dovrebbe essere lo standard all'interno dell'Unione europea. Ma in che modo? La risposta potrebbe trovarsi all'interno delle norme di ecocompatibilità.

Scoprite come l'UE vuole raggiungere un'economia circolare entro il 2050.

Cosa si intende per progettazione ecocompatibile o "ecodesign"?

La progettazione ecocompatibile implica l'integrazione di valutazioni ambientali all'interno del processo di sviluppo dei prodotti, con l'obiettivo di concepire manufatti con il minimo impatto ambientale durante l'intero arco del loro ciclo di vita.

I produttori europei sono già tenuti a rispettare norme di ecodesign per prodotti come frigoriferi, aspirapolveri, computer e riscaldatori, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e mitigare l'impatto ambientale negativo sin dalla fase di progettazione. Al fine di compiere ulteriori passi in questa direzione, l'Unione europea intende implementare norme sulla progettazione ecocompatibile valide per quasi tutti i tipi di prodotti.